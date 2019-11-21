Москва, , 18:10 — REGNUM Вместо того чтобы конструктивно ответить на жест доброй воли РФ, которая вернула Украине корабли, задержанные после провокации в Керченском проливе в 2018 году, Киев смещает акценты на «какую-то дичь». Об этом 21 ноября заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Передача кораблей накануне саммита Нормандской четвёрки должна рассматриваться как жест доброй воли, — сказал Данюк. — И с этим не могут поспорить ни европейцы, ни украинцы. Но что делает Киев? Он смещает акцент, информационно внимание с жеста доброй воли, с конструктивного шага РФ, на какую-то дичь, которую даже опровергать глупо. Хотя опровержение у нас есть».

В настоящее время, как заметил эксперт, Киев отвергает даже нейтральные шаги России, которая показывает, что она готова к сближению, и вновь выставляет Украину как очередного жалобщика.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия возвратила задержанные ранее в Керченском проливе корабли без «плафонов, розеток и унитазов». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России опровергли это утверждение, отметив, что корабли были в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

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