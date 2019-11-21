Москва, 21 ноября 2019, 18:10 — REGNUM Вместо того чтобы конструктивно ответить на жест доброй воли РФ, которая вернула Украине корабли, задержанные после провокации в Керченском проливе в 2018 году, Киев смещает акценты на «какую-то дичь». Об этом 21 ноября заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В настоящее время, как заметил эксперт, Киев отвергает даже нейтральные шаги России, которая показывает, что она готова к сближению, и вновь выставляет Украину как очередного жалобщика.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия возвратила задержанные ранее в Керченском проливе корабли без «плафонов, розеток и унитазов». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России опровергли это утверждение, отметив, что корабли были в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой».
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