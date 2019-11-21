Москва, , 18:09 — REGNUM Типичной провокацией назвала видео из Сербии, в котором якобы замешана Россия, официальный представитель российского МИД Мария Захарова 21 ноября на брифинге.

По словам дипломата, видео с «подкупом» в интернете появилось как раз в преддверии российско-сербских контактов на высшем уровне. Она отметила: в Москве уже не удивляются, что перед подобными важными встречами «появляются «интересные» сюжеты, которые выдаются за сенсации».

Захарова отнесла очередной «шпионский скандал» к разряду «наскоро состряпанных провокаций», авторы которых заинтересованы в срыве переговоров Москвы и Белграда.

Напомним, Захарова отвечала на вопрос о «скандале», возникшем на основании видеоролика, якобы демонстрирующего момент подкупа сербского офицера Георгием Клебаном — помощником военного атташе при российском посольстве.

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