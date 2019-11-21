Аддис-Абеба, , 19:37 — REGNUM Посольство Эфиопии в Кении сообщает, что Парламент Кении выразил желание сотрудничать с Палатой представителей Парламента Эфиопии. Администратор кенийского парламента Аден Дуале встретился с послом Эфиопии в Кении Мелесом Алемом и призвал к созданию «Парламентской ассоциации дружбы» между двумя странами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Кенийское правительство, высоко оценив проводимую в Эфиопии демократическую реформу, отметило успешные усилия премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда по ускорению экономической интеграции на Африканском Роге.

Кроме того, Дуале отметил, что Эфиопия и Кения играют жизненно важную роль в поддержании мира и развития в регионе Рога. Посол Мелес заверил, что Эфиопия заинтересована в парламентском сотрудничестве, поскольку оно демонстрирует «крайне дружеские» отношения между народами двух стран.

По словам посла, удовлетворение потребностей развития людей, живущих в приграничных районах двух государств, также крайне необходимо для предотвращения конфликтов.