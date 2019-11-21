Тараз, Казахстан, , 17:53 — REGNUM Аким (глава) Джамбульской области Аскар Мырзахметов уволил мэра Тараза Кайрата Досавева в связи с инцидентом в одной из школ города, где пострадала 12-летняя девочка, сообщили 21 ноября в пресс-службе администрации области.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности акима (главы) Тараза назначен Бейсенбек Керимбекулы Жанбосынов. Ранее он занимал должность заместителя акима Тараза.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить мэра Тараза Кайрата Досавева из-за системных ошибок и инцидента в одной из школ, где произошло изнасилование 12-летней девочки.

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