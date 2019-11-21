Рим, , 17:49 — REGNUM Экс-министр экономики Италии Карло Календа в четверг, 21 ноября, объявил о создании собственной партии — «Действие».

Партия будет демократической и либерал-прогрессистской, сказал Календа.

Ранее экс-министр вышел из состава либеральной Демократической партии после решения либералов заключить союз с популистами ради вхождения во власть и формирования коалиции. Партия Календы готова поддерживать либералов, но не популистов, отметил лидер «Действия».

Ранее собственную партию создал еще один экс-либерал — бывший премьер-министр Маттео Ренци. Позиции его «Живой Италии» также в целом соответствуют позициям покинутой им структуры. Бывшие лидеры либералов таким образом увеличивают свой личный политический вес, отмечают наблюдатели. Рейтинг партии Ренци за короткое время вырос до 5%.