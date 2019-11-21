Вильнюс, , 17:48 — REGNUM Один из залов парламента Литвы должен носить имя «финского героя», «человека, который победил Сталина», Карла Маннергейма. Такую инициативу сегодня, 21 ноября, выдвинул консерватор Эммануэлис Зингерис и её в целом одобрили, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политик пояснил, что это станет «жестом» в связи с «80-летием победы Финляндии над большевиками».

«Восемьдесят лет чудесной победы финнов над страшными ордами большевиков, который миллионами вывозили бы финнов в Сибирь, как нас — литовцев, латышей, эстонцев — везли туда», — заявил Зингерис. В Сейме Литвы инициативу поддержали, попросив согласовать вопрос в профильных комитетах и МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маннергейм в годы Второй мировой войны руководил войсками Финляндии, союзными Гитлеру и обеспечивавшими блокаду Ленинграда с севера, а значит, несущими ответственность за массовую гибель населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек, а также организовал геноцид русского населения Карелии.

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