Вильнюс, , 17:46 — REGNUM Если в Литве до 2030 года финансирование обороны не достигнет 2,5% от ВВП, о чём парламентские партии договорились несколько лет назад, то её репутация в НАТО будет испорчена, считает экс-командующий армией Литвы, в настоящий момент советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам нацбезопасности и обороне Йонас Витаутас Жукас. Об этом он сегодня, 21 ноября, заявил в эфире государственного радио LRT.

«Если мы этого не выполняем, то, быть может, и не будем выполнять международные обязательства? Так почему мы тогда обращаемся в НАТО по поводу воздушной полиции, о дислокации сил, если не выполняем то, о чём сами договорились у себя внутри?», — говорил Жукас. По его словам, если планки финансирования в 2,5% от ВВП достигнуть не удастся, то это приведёт к негативным последствиям для репутации Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным последнего социологического опроса, большинство жителей Литвы высказываются против повышения военных расходов страны до уровня в 2,5% от ВВП.

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