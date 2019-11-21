Милан, Италия, , 17:44 — REGNUM Совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий Италии по-прежнему на 7−8% выше, чем совокупный рейтинг трех правящих партий, сообщили в четверг, 21 ноября, социологи Emg.

«Лига» Маттео Сальвини, «Братья Италии» Джорджи Мелони и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони могут рассчитывать на 49,8% голосов избирателей, а популисты, либералы и партия Маттео Ренци — на 41,3%, отметили эксперты.

Действующее правительство Италии было сформировано без проведения выборов в сентябре 2019 года. Срок его полномочий кончается в 2023 году. Партии коалиции не согласны между собой по целому ряду вопросов, однако не инициируют досрочные выборы, так как опасаются, что власть будет потеряна для каждой из них.