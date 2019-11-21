Тбилиси, , 17:42 — REGNUM Судебные процессы над задержанными при разгоне акции протеста в Тбилиси 18 ноября активистами оппозиции прошли с грубым нарушением закона, заявили на пресс-конференции 21 ноября представители грузинских неправительственных организаций.

По их информации, из 37 задержанных в тот день лиц суд пока рассмотрел дела лишь 12 активистов и 10 из них вынес в виде меры пресечения заключение под стражу.

Среди нарушений со стороны суда неправительственные организации выделяют затягивание рассмотрения дел задержанных активистов, нарушение сроков их нахождения в предварительном заключении, поручение всех дел одному судье и другие процессуальные нарушения.

Что касается полиции, она, по утверждению лидеров гражданского сектора, не смогла представить ни одного наглядного доказательства того, что именно задержанные лица в тот день нарушали конкретные нормы действующего законодательства. Ни один полицейский не представил суду записи видеокамер, которые отражали бы события у здания парламента. К делу не были привлечены и снятые телекомпаниями видеокадры.

Неправительственные организации обращаются к правящей партии «Грузинская мечта» и ее председателю Бидзине Иванишвили и призывают их прекратить преследование гражданских активистов и политических оппонентов и отказаться от защиты собственных узкополитических интересов.

Авторами заявления выступили 16 грузинских неправительственных организаций.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.