Москва, , 19:14 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова не смогла ответить на вопрос о том, применяет ли внешнеполитическое ведомство федеральный закон «О запрещении пропаганды фашизма в Российской Федерации» для оценки прославления армянского и азербайджанского гитлеровцев Гарегина Нжде и Мамеда Эмина Расулзаде. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян публично усомнился в давно установленном факте сотрудничества армянского националиста Гарегина Нжде с нацистской Германией. Пашинян заявил, что Нжде для современной Армении — безусловный герой и борец за независимость. Расуладзе возглавлял националистическую партию «Мусават». С 1940 он жил и сотрудничал с нацистами. В современном Азербайджане Расулзаде почитается как герой.

Захаровой был задан вопрос: применяет ли МИД РФ Федеральный закон «О запрещении пропаганды фашизма в Российской Федерации» для оценки прославления армянского и азербайджанского гитлеровцев Нжде и Расулзаде.

Конкретного ответа на поставленный вопрос и оценки прославлению гитлеровцев в Армении и Азербайджане Захарова дать не смогла. Официальный представитель МИД России лишь заявила, что внешнеполитическое ведомство всегда руководствуется законодательством в своей деятельности, а также всегда осуждает фашизм во всех формах, как и его прославление, а также искажение истории.

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