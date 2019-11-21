Тбилиси, , 17:38 — REGNUM 21 ноября члены движения «Измени» проводят акцию протеста возле офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая грузия». Во время акции полиция Грузии трех членов движения «Измени». Полиция не давала участникам акции возможности передвигаться, произошли стычки митингующих с правоохранителями. Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

По завлению участников акции, они придут всюду, где будет Бидзина Иванишвили и создадут дискомфорт.

Во время акции митингующие кричали: «рабы», «измени».