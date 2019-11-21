Рига, , 17:27 — REGNUM 21 ноября Сейм Латвии принял специальную резолюцию о выборах 8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе, в резолюции сказано «так называемых выборах», пишет портал LSM.

Латвийский парламент в резолюции осудил выборы и выразил поддержку территориальной целостности Украины. Депутаты Сейма расценивают присоединение Крыма и Севастополя к России, как аннексию и оккупацию», считают, что на территории Крыма действует репрессивный режим, закрыты школы с украинским языком обучения и происходит репрессии против крымских татар. Сейм Латвии также осудил «агрессию России» на востоке Украины и развязанную экономиечксую войну в акватории Чёрного и Азовского морей.

В заявлении Сейма говорится, что действия России якобы нарушают Устав ООН, Хельсинский акт по безопасности в Европе и подписанный Россией, США, Великобританией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном в 1994 году в Будапеште меморандум о гарантиях безопасности Украины.

Поводом для принятия резолюции стала 6-ая годовщина Евромайдана. Латвийские депутаты заявили о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины. Призвали ПАСЕ и другие международные институции осудить «развязанную Россией военную оккупацию и противоправную организацию выборов на Украине». Сейм призывает Россию «соблюдать международные нормы и прекратить агрессию против Украины», конец цитаты. Резолюция принята 57 голосами из 100.

Напомним, что Крым и Севастополь вернулись в состав России по результатам референдума о самоопределении, который был проведен после государственного переворота в Киеве. Что касается войны в Донбассе, то она была развязан бандеровцами и их приспешниками с целью сгона проживающих в регионе людей с земли и организации геноцида.