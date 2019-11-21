Нур-Султан, 21 ноября 2019, 17:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана приняла пакет документов для проведения референдума по вопросам выборов и партий, сообщили в пресс-службе ЦИК.
На референдум предлагается вынести изменения конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», касающиеся введения системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой.
Вторым вопросом предлагается изменить закон «О политических партиях». В частности, предлагается уменьшить количество членов партии при регистрации 40 тыс. до 1 тыс.
Отметим, в ст. 21 закона «О выборах в Республике Казахстан» указано, что при выборах президента и депутатов парламента единым общенациональным избирательным округом является вся территория Казахстана.
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