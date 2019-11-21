Рим, , 17:20 — REGNUM Сильвио Берлускони рассчитывает в ближайшее время вернуться к власти в Италии, такое заявление он сделал на заседании конгресса Народной партии ЕС в Загребе в четверг, 21 ноября.

Нынешнее правительство, сформированное популистами и либералами, некомпетентное, неподготовленное и неопытное, и оно не просуществует долго, уверен Берлускони.

По данным социологов, в случае проведения досрочных выборов победу одержит коалиция правоцентристских партий (в том числе партия Берлускони), совокупный рейтинг которых составляет 49% (на 7% больше, чем совокупный рейтинг партий коалиции).