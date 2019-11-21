Бишкек, , 17:20 — REGNUM Государственная налоговая служба Киргизии начала публикацию деклараций государственных чиновников за 2018 год. Первыми налоговое ведомство представило доходы президента Сооронбая Жээнбекова.

По официальным данным, глава государства за минувший год заработал около 902,8 тысячи сомов (около 827,5 тысячи рублей), что почти на 11,8 тысячи сомов (10,8 тысячи рублей) больше, чем за 2017 год.

Также в декларации Жээнбекова указано, что в его собственности находятся 23 земельных участка общей площадью 47,3 гектаров, жилой дом площадью 160 квадратных метров и трактор МТЗ-80.

Ближайшие родственники президента Киргизии в 2018 году получили доход в сумме 4,2 млн сомов (около 3 млн 850 тысяч рублей). В их собственности находится крупный рогатый скот общей стоимостью 7 млн сомов (более 6 млн 416 тысяч рублей), лошади стоимостью 640 тысяч сомов (586 тысяч рублей) и автомобиль «Лексус 470».