Бишкек, , 17:14 — REGNUM Налоговая служба Киргизии по итогам декларационной кампании 2018 года опубликовала декларации о доходах высокопоставленных государственных чиновников страны. В их числе оказался и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Согласно предоставленной самим главой правительства информации, за минувший год Мухаммедкалый Абылгазиев заработал чуть больше 826,4 тысячи сомов (757,5 тысячи рублей).

Недвижимости в собственности премьер-министра не имеется. Но при этом он является владельцем 52 лошадей общей стоимостью 2,6 млн сомов (2 млн 383 тысячи рублей), 22 голов крупного рогатого скота стоимостью 880 тысяч сомов (более 806 тысяч рублей) и 524 голов мелкого рогатого скота стоимостью 2 млн 96 тысяч сомов (1 млн 921 тысячу рублей).

Ближайшие родственники Абылгазиева в 2018 году не заработали ничего. А в их собственности находится только один жилой дом площадью 278,5 квадратных метров и два парковочных места общей площадью 30,5 квадратных метров.