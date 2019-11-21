Москва, , 17:04 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отвергла любую причастность правительства России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 21 ноября, на регулярном брифинге.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что «Российский фонд мира» якобы приглашал в 2018 году в РФ представителей движения «желтых жилетов». Речь шла о неких гуманитарных программах. Из этой информации западные СМИ сразу же сделали вывод, что Россия якобы напрямую причастна к протестам «желтых жилетов».

Захарова подчеркнула, что «Российский фонд мира» — это неправительственная организация, которая ведет широкую деятельность на протяжении многих лет. Этот фонд не является правительственной организацией, напомнила представитель МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе уже неоднократно пытались представить дело так, как будто Россия каким-то образом причастна к протестам желтых жилетов, которые не прекращаются во Франции уже год.