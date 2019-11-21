Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM На предстоящие в декабре 2019 года парламентские выборы в Ташкент прибудет миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщила председатель Совета МПА СНГ, глава Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

В ходе встречи в Таврическом дворце Петербурга спикеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества.

«Валентина Матвиенко отметила важность укрепления межпарламентского сотрудничества между Россией и Узбекистаном», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Совфеда.

В свою очередь, Танзила Нарбаева предложила усилить работу по линии профильных комитетов двух стран и высказала намерение принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума, который пройдет в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко и Гречаная обсудили в Петербурге отношения Москвы и Кишинева