Москва, , 16:58 — REGNUM Обвинения украинской стороны в адрес РФ, вернувшей Киеву «угробленные» корабли, не соответствует действительности, заявили 21 ноября в ФСБ.

На распространённом видео показано состояние машин изнутри, в том числе унитаз, о «пропаже» которого говорила украинская сторона.

Читайте также: «Без унитазов и не плывут». Украина недовольна возвращёнными кораблями

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона обвинила РФ в том, что возвращённые ей «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» «угроблены» и что в России с них всё поснимали — вплоть до унитазов и плафонов.

Эти украинские танкера и буксир были задержаны РФ во время провокации украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября 2018 г. Украинские власти пообещали расследование.

Читайте подробнее: Будет расследование: Зеленский хочет вернуть технику с вернувшихся кораблей

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат объяснил отсутствие оборудования на украинских кораблях