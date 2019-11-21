Москва, , 16:46 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова посетовала, что престижные западные издания не горят желанием давать возможность высказаться представителям России. Об этом она заявила сегодня, 21 ноября, на регулярном брифинге.

На брифинге Захаровой начали задавать вопрос о публикации в американской газете The New York Times интервью украинского олигарха Игоря Коломойского. Напомним, что в этом интервью он пригрозил американцам тем, что Украина пойдем на мир и сближение с Россией, если США не прекратят беззастенчиво использовать Украину исключительно для ослабления РФ.

Захарова заявила, что данный эпизод ярко показывает двойные стандарты западных СМИ. Когда у представителей России появляется желание обратится к американцам со страниц престижных изданий, у них не находится места и желания, а у Коломойского таких проблем, видимо не возникает.

Что касается содержания интервью Коломойского, то Захарова не стала его обсуждать. Она лишь заявила, что Москва призывает Украины вернуться на путь истинной государственности и придерживаться Минских соглашений.