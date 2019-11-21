Ташкент, , 16:42 — REGNUM Впервые в истории Узбекистана депутаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) утвердили государственный бюджет в виде закона, сообщает 21 ноября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что в рамках обсуждения законопроекта было высказано более 100 предложений, из которых 60 оказались принципиальными. В частности, взимаемый с юридических лиц налог на прибыль решено перевести в республиканский бюджет. Вместе с тем 50% налога на прибыль решено оставить в местных бюджетах.

Кроме того, депутаты предложили представить регионам полномочия на хранения временно свободных средств из бюджета в коммерческих банках. Открытие депозитов станет возможным после подписания соглашения с министерством финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков заявил, что впервые в проект государственного бюджета будет внесен предел государственного долга.

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