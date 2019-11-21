Москва, , 16:28 — REGNUM В Иерусалиме 20 ноября было торжественно заложено основание монумента в память о жертвах блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Представитель МИД рассказала, что монумент будет открыт во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Израиль.

Отмечается, что в Иерусалиме сейчас проживают более 1000 блокадников.