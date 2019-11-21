Нур-Султан, , 16:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе) Джамбульской области Аскару Мырзахметову уволить акима Тараза Кайрата Досаева. Об этом глава государства написал 21 ноября на своей странице в Twitter.

Поручение отдано в связи с инцидентов в одной из школ Тараза, в которой пострадала 12-летняя девочка. Токаев отметил, что аким Тараза должен уйти в связи с системными упущениями в работе.

Напомним, 19 ноября 38-летний житель Тараза изнасиловал 12-летнюю ученицу одной из школ города. После инцидента были уволены директор школы, преподаватель, отпустивший девочку с урока, дежурный учитель, вахтер и заместитель директора.

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