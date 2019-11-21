Ташкент, , 16:21 — REGNUM В Университете Инха в Ташкенте 21 ноября дан старт масштабному проекту «One Million Uzbek Coders» (Один миллион узбекских программистов), на торжественной церемонии открытия выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект реализуется министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в сотрудничестве с фондом «Dubai Future Foundation», Университетом Инха в Ташкенте, IT-академией и IT-школой имени Мухаммада ал-Хоразмий.

Проект представляет собой дистанционное бесплатное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала http://uzbekcoders.uz. Все желающие смогут подать заявки сразу после запуска проекта. Целью программы является подготовка поколения специалистов по цифровым технологиям, оснащение всеми инструментами — навыкам программирования.

На первом этапе проект охватывает четыре самые востребованные на глобальном рынке труда специальности: Аналитика данных, Андроид-разработка, FrontEnd-разработка и FullStack-разработка. Общий курс рассчитан на 120 часов обучения. Итогом каждого уровня будет подготовка лабораторных работ и получение соответствующих сертификатов.

Успешные выпускники курсов смогут побороться за гранты и продолжить обучение по одной из более 100 программ Nanodegree платформы Udacity. Для этого нужно успешно сдать итоговый экзамен и войти в топ-150 студентов с наивысшими баллами. Следует отметить, что дипломы Nanodegree признаются такими гигантами IT-индустрии как Google, AT&T, Autodesk, Salesforce и многими другими.

Впервые проект по дистанционной подготовке программистов был запущен в ОАЭ под названием «One Million Arab Coders». В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Объединенные Арабские Эмираты в марте текущего года были достигнуты соглашения в ряде сфер, в том числе и в IT-отрасли. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов, изучив возможности экспорта проекта в Узбекистан, разработало план по адаптации концепции к условиям страны и запустило инициативу на локальном уровне под названием «One Million Uzbek Coders».