Москва, , 16:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало приостановку вещания девяти российских телеканалов в Латвии. Соответствующее заявление сделала сегодня, 21 ноября, на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова напомнила, что латвийский медиарегулятор приостановил вещание в стране девяти российских телеканалов по той причине, что их конченым бенефициантом является бизнесмен Юрий Ковальчук, который находится под санкциями Евросоюза и США.

Захарова назвала эти действия властей Латвии очередным поводом для зачистки информационного пространства страны. это является грубым нарушением международного права и лишний раз свидетельствует, что в Латвии нет свободы слова.