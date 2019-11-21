Вашингтон, , 16:19 — REGNUM

Действующий договор о космосе запрещает размещение на орбите лишь оружия массового поражения, а нынешний уровень развития технологий позволит расширить возможный набор размещаемых средств, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 21 ноября, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса, пятой — вслед за воздушным пространством, землей, морскими территориями и киберсферой.

« Договор о космосе 1967 года запрещает размещение на орбите лишь оружия массового поражения, тогда как обычное вооружение им не запрещается. Единственное ограничение, касающееся обыкновенных вооружений — размещение его на небесных телах (военные базы на Луне и т.п.).

В остальном милитаризация к осмоса в определенном объеме началась ещё во времена Холодной войны. К примеру, у СССР тогда имелись спутники-перехватчики.