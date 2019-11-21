Вашингтон,
21 ноября 2019, 16:19 — REGNUM
Действующий договор о космосе запрещает размещение на орбите лишь оружия массового поражения, а нынешний уровень развития технологий позволит расширить возможный набор размещаемых средств, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 21 ноября, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса, пятой — вслед за воздушным пространством, землей, морскими территориями и киберсферой.
«Договор о космосе 1967 года запрещает размещение на орбите лишь оружия массового поражения, тогда как обычное вооружение им не запрещается. Единственное ограничение, касающееся обыкновенных вооружений — размещение его на небесных телах (военные базы на Луне и т.п.).
В остальном милитаризация
космоса в определенном объеме началась ещё во времена Холодной войны. К примеру, у СССР тогда имелись спутники-перехватчики.
Нынешний уровень развития технологий позволяет расширить возможный набор средств, в том числе элементами противоракетной обороны (как минимум сенсорами), а в будущем, возможно, и поражения (высокоточное поражение с орбиты). Не исключен и полный распад Договора о космосе, что вполне впишется в тенденцию по выходу из договоров по контролю над вооружениями« — отметил Леонид Нерсисян.