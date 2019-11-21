Москва, , 16:13 — REGNUM Российские власти озабочены решение конференции военного блока НАТО, где было объявлено, что альянс признает космос как ещё одно пространство военных действий наравне с землей, морем и воздухом. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что Россия будет внимательно следить за действиями военного блока НАТО в космосе.

В случае необходимости на агрессивные действия альянса в космосе будет дан адекватный ответ, заверила она.