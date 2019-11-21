Москва, , 16:05 — REGNUM США открыто угрожают Арабской Республике Египет введением санкций в том случае, если Каир приобретет новые российские истребители Су-57. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что многие страны мира хотят приобрести первоклассное российское оружие, однако США угрожают им за это санкциями. Иных средств продвигать свое, не всегда современное и эффективное оружие у США похоже нет сказала Захарова.

«К сожалению, таков сегодня стиль высшего руководства США», — заявила Захарова.

Но при этом в мире остается все меньше стран, которые идут на поводу США и разрешают Вашингтону решать для себя, что и у кого они будут покупать.