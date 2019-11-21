Москва, , 15:59 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия массового уничтожения и средств их доставки. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что создание такой зоны предусмотрено резолюцию Договора о нераспространении ядерного оружия от 1995 года. Но это положение так и осталось невыполненным.

«Мы надеемся что прошедшая конференция станет новой отправной точкой в этом процессе и на этот раз процесс достигнет своего логического завершения», — сказала Захарова.