Москва, , 15:51 — REGNUM Завтра, 22 ноября, президент России Владимир Путин проведёт очередное заседание Совета безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Планируется рассмотреть перспективы развития Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года», — уточняется в сообщении.

Также глава государства встретится с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прибывает с визитом в Россию.

В этот же день у российского лидера запланировано обсуждение текущих экономические вопросы с рядом министров.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года глава государства провёл расширенное заседание Совета безопасности. Его участники обсудили приоритетные направления и пути совершенствования государственной политики в области космической деятельности.