Москва, , 15:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит ранее анонсированную встречу с президентом Швейцарии Ули Маурером. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас. Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, глубокие отношения», — сказал Путин.

Глава государства особо отметил рост товарооборота между двумя странами.

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