Москва, , 15:42 — REGNUM Всё оборудование и вооружение с украинских военных кораблей — катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу», задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года, было демонтировано ещё зимой и изъято следственными органами РФ. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских моряков.

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Он добавил, что также были изъяты некоторые личные вещи моряков, документы, компьютеры, телефоны.

«Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле», — пояснил защитник, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на трёх украинских военных кораблях, задержанных во время попытки прорыва к Керченскому проливу в ноябре 2018 года и возвращённых Киеву российской стороной, не хватает розеток, плафонов и унитазов. Также, по его словам, суда «своим ходом не идут».

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На эти обвинения в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой». По данным ведомства, этот факт подтверждают видеозаписи, сделанные в момент передачи судов украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

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