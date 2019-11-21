Москва, , 15:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало статью в американской газете The New York Times под названием «Расследование ООН ударов по госпиталю в Сирии может быть подорвано из-за российского давления». Соответствующее заявление сделала сегодня, 21 ноября, на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что в этой статье сказано, что в ООН якобы создана специальная комиссия для расследования причастность России к бомбардировкам медицинских объектов на северо-востоке Сирии. Более того, утверждается, что Россия якобы выступает против придания огласки результатов работы этой комиссии.

«Я не знаю как это назвать, фейк, инсинуация, недобросовестная работа журналистов… оставляю на ваше усмотрение», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что все что написано в этой статье действительности не соответствует.

Захарова напомнила, что внутренняя комиссия была создана генеральным секретарем ООН в августе 2019 года для определения критериев проверки состояния гуманитарных объектов и объектов гражданской инфраструктуры Сирии, а вовсе не для какого-то расследования и установления чьей-то вины.

Ситуация на северо-востоке Сирии остается непростой, банды террористы продолжают терроризировать местное население.