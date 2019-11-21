Луганск, , 15:24 — REGNUM В Луганской Народной Республике не удивлены намерениями властей Украины в случае несогласия с политикой Киева депортировать жителей Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Что касается самого документа — его содержание не стало для нас чем-то неожиданным или удивительным, — говорится в официальном заявлении руководителя республики, текст которого приводит издание «Жизнь Луганска». — С первого обстрела ВСУ, и, пожалуй, даже задолго до него, жители Луганской Народной Республики понимали, что Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди».

Пасечник уверен, что планы возможной депортации населения Донбасса соответствуют курсу, диктуемому официальному Киеву украинскими националистами и западными кураторами.

Напомним, ранее в интернете появилась скан-копия документа «О проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса», в котором предлагается депортировать большинство жителей Донбасса, нелояльных украинской власти. По мнению глава ДНР Дениса Пушилина, таким образом Украина надеется избавиться от жителей Донбасса и вернуть территории без населения.

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В свою очередь, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов призвал украинскую сторону воздержаться от подобных заявлений, заявив, что такая позиция «не соответствует содержанию Минских договорённостей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса». По его словам, подобные заявления и действия могут поставить под вопрос дееспособность киевских политиков.

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