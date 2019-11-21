Киев, , 15:18 — REGNUM История последних лет показывает, что Россия и особенно Евразийское экономическое сообщество не могут до конца обходиться без продукции Украины.

Такое заявление сделал заместитель министра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 21 ноября.

В качестве примера такого товара киевский чиновник привел колесные пары для вагонов.

«Россия пыталась ограничить эту позицию через антидемпинговую пошлину. Но Беларусь и Казахстан сказали, что это, может, и «хорошо» — ограничивать украинцев, но нам нужно, чтобы вагоны ездили. Есть спрос, ведь это — дефицитный товар, поэтому ограничение сняли», — заявил Качка.

Также он выразил благодарность правительству Казахстана, которое, по словам чиновника, активно настаивает на том, чтобы снять все транзитные ограничения и восстановить «нормальную транспортировку» украинской продукции.

«Очевидно, что Россия слишком сильно ограничила торговлю и это вызвало возмущение, например, Казахстана… Я был в Казахстане несколько недель назад. Мы говорили о том, какую активную деятельность они ведут по отношению к Москве по поводу возобновления нормальной транспортировки», — подчеркнул торговый представитель Украины.

Он также заявил, что в нынешних условиях Украина при всем желании не сможет физически закрыться от российских товаров «стеной».

»Когда речь идет о безопасности, можно говорить и о полном эмбарго… Но вопрос заключается в том, что украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество не могут поставить непреодолимую торговую стену», — резюмировал он.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно официальным данным, по итогам трех кварталов 2019 года крупнейшим торговым партнером Украины является Китай с показателями 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема. Россия находится на втором месте — 7,870 млрд долларов и 9,7%.