Москва, , 15:16 — REGNUM Украинская сторона пытается выжать из истории с катерами максимум возможных пиар-поводов, и, думаю, сегодняшний — с кораблями, вернувшимися из России, — далеко не последний, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Конечно странно, что спор по поводу недостающего оборудования украинские власти считают соответствующим уровню президента, а не какого-нибудь флотского зампотылу.

Но раз так, Зеленский сможет спросить у Путина об этом оборудовании на встрече в нормандском формате и припереть его этим к стенке. Будет прекрасный повод отказаться выполнять договорённости.

Насчет возврата имущества будет посложнее. Чтобы это имущество требовать, надо будет доказать, что оно было на кораблях в момент задержания, что при удручающем состоянии дел в украинском флоте довольно сомнительно. И что моряки, зная, куда и зачем их отправляют, не поспешили продать это оборудование налево или приспособить к собственному хозяйству.

А если никакой объективной информации о том, что на кораблях было, а чего не было, нет, удовлетворение украинских требований может обойтись дорого.

Украинские власти сейчас могут заявить, что там у каждого матроса было по айфону и айпаду последней версии, что унитазы на их посудинах были золотыми, а вооружены они были торпедами «Шквал» и ракетами «Калибр». Эдак всего бюджета российского не хватит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние трех кораблей ВМС Украины, возвращенных российской стороной, будет проанализировано. Киев запросит у Москвы все недостающие элементы, заявил президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей в порту Очакова.

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