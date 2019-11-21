Киев, , 15:03 — REGNUM Глава Европейского совета Дональд Туск считает «довольно опасной» ситуацию с обнародованием записей разговоров главы украинского Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 ноября.

Туск признал, что у него нет информации об отдельных деталях или общем контексте этой истории — «но мое первое впечатление, что это действительно опасно».

Он выразил уверенность, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы «уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям».

Если же власть будет использовать систему правосудия против политических оппонентов, подчеркнул Туск, «это в любом случае или в средне-или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны».

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили якобы записи разговоров в кабинете главы ГБРРомана Трубы, из которых понятно, что силовик действует по указаниям генпрокурора Руслана Рябошапки и главы офиса президента Андрея Богдана.

На ночном брифинге 20 ноября Зеленский пообещал за сегодняшний день разобраться в ситуации.

Эксперты отмечают, что президент по сути пока «наблюдает со стороны», хотя в большинстве других стран руководитель уже взял бы это под личный контроль, «чтобы нивелировать все риски узурпации органа».

Также стоит отметить, что накануне развернутую встречу с Туском провел на полях саммита Европейской народной партии провел экс-президент страны Петр Порошенко.