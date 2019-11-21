Москва, , 15:03 — REGNUM В Москве в Малом зале переговоров Дома правительства РФ сегодня, 21 ноября, состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрий Медведев с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Стороны отметили взаимоуважительный характер отношений между РФ и Швейцарией и выразили надежду на их дальнейшее развитие.

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Председатель правительства РФ напомнил, что предыдущее его общение с Маурером состоялось шесть лет назад — в Давосе в 2013 году.

«Мы неплохо, мне кажется, научились за эти годы учитывать взаимные интересы друг друга», — отметил глава российского правительства.

Медведев выразил надежду, что нынешний визит президента Швейцарии «придаст дополнительный импульс развитию этих отношений в экономической сфере, в сфере различных гуманитарных проектов».

В свою очередь Маурер также указал на доброжелательность в двусторонних отношения РФ и Швейцарии и их успешное развитие, он также добавил, что «Россия пользуется очень большой симпатией в Швейцарии».

«Я сам тоже очень с большой симпатией отношусь к России, я начал изучать Россию с литературы и музыки», — сказал Маурер.