Тбилиси, , 14:52 — REGNUM К так называемому бизнес-центру, точнее жилому дому грузинского олигарха Бидзины Иванишвили на вершине горы Мтацминда над Тбилиси принесли мусорную урну. Эту символическую акцию протеста устроили активисты молодежного движения «Габедес», что в переводе с грузинского означает «Посмели». Они направились сюда по призыву лидеров оппозиционных партий, которые со своими сторонниками пытались в это время навесить замки на входы в администрацию правительства Грузии.

Мобилизованная у бизнес-центра Иванишвили полиция не позволила молодым активистам внести урну на территорию дома олигарха и оттеснила их назад. Начальник департамента патрульной полиции заявляет, что граждане Грузии имеют право на проведение акций в любом месте, но при этом не должны нарушать закон.

Сам Иванишвили в своем доме в момент акции не находился. По информации пресс-службы правящей партии «Грузинская мечта», председателем которой является Бидзина Иванишвили, лидер партии находится в центральном офисе партии и проводит встречу с послами стран Евросоюза. Темой беседы грузинского лидера с дипломатами называются происходящие в Тбилиси события.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером.