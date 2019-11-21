Москва, , 15:11 — REGNUM Проведение очередной, двадцатой, встречи российско-швейцарской межправительственной комиссии запланировано на декабрь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, которая подготовила предварительные материалы по данному вопросу к 21 ноября в связи с визитом в Москву президента Швейцарии Ули Маурера.

Согласно подготовленным материалам, товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос на 22%, по сравнению с прошлым годом, и достиг $ 7,4 млрд. По итогам первых восьми месяцев 2019 года данный показатель составил $ 4,1 млрд. Россия экспортирует в Швейцарию металлы, полезные ископаемые, драгметаллы и драгоценные камни, а со швейцарской стороны поступает продукция из металла, оборудование, машины, а также продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Маурер прибыл в Москву 21 ноября. В ходе его визита в Россию запланированы встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и российским президентом Владимиром Путиным.