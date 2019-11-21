Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Председатель Совета МПА СНГ, глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко обсудила вопросы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества с председателем парламента Молдавии Зинаидой Гречаной.

Встреча прошла на полях Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Совфеда.

«Мы хотим выстраивать дальнейшее сотрудничество с Молдовой на основе добрососедства, равноправия и взаимовыгодных отношений», — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что эта страна имеет огромный потенциал для экономического развития.

В свою очередь, Зинаида Гречаная высказалась в пользу активизации и развития двустороннего межпарламентского сотрудничества, в том числе в МПА СНГ и в других парламентских международных организациях.

«Участники встречи отметили важность развития связей и сотрудничества между регионами двух стран, включая отношения Кишинева с Москвой и Санкт-Петербургом», — добавили в пресс-службе Валентины Матвиенко.

Напомним, спикер Совфеда во главе делегации верхней палаты российского парламента принимает участие в двухдневной осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. 22 ноября Валентина Матвиенко откроет 50-е пленарное заседание МПА СНГ.

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