Бишкек, , 14:48 — REGNUM Сотрудничество ислама и православия будут способствовать созданию удобных условий для граждан стран-участниц Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на международной конференции «Православие и ислам — религии мира» в Бишкеке.

Глава государства отметил, что ЕАЭС является местом мирного сосуществования и взаимодействия народов, имеющих общую историю.

«Учитывая особую ответственность за будущее общества, а также историческую и культурную роль ханафитского масхаба и православия, нам необходимо подумать об их особенном статусе во взаимоотношениях с государством», — подчеркнул он.

Также президент Жээнбеков пообещал усилить наше сотрудничество с соседними странами в сфере религии.