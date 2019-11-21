Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сегодня встречается с послами стран Евросоюза. Встреча проходит в офисе партии. Главной темой встречи, предположительно, станут текущие события в стране. Об этом 21 ноября «ИнтерпрессНьюс».

Одновременно представители молодежного крыла Лейбористской партии и «Европейской Грузии» принесли мусорные баки и замки к резиденции Бидзины Иванишвили в Тбилиси. Протестующие хотели повесить замок на ворота бизнес-центра, однако патрульная полиция не позволила им это сделать, произошла небольшая стычка.

После этого активисты символически выбросили в мусорные баки разорванные фотографии членов правительства и закрыли их на замки.

«Мы должны выбросить эту власть в политическую мусорную урну», — заявили участники акции.

Как заявил заместитель директора департамента патрульной полиции МВД Каха Бухрадзе, участники акции имеют право на ее проведение, однако МВД призывает их не нарушать закон и подчиняться законным требованиям полиции.