Тбилиси, , 14:44 — REGNUM В администрации правительства Грузии отныне появится позиция пресс-спикера, на которого будут возложены обязанности отношений с общественностью и СМИ. Об этом на заседании правительства Грузии 21 ноября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, введение новой позиции будет способствовать установлению быстрой и эффективной коммуникации общественности, рядовых граждан и средств массовой информации с администрацией правительства.

Пресс-спикером премьер-министра Грузии решением Георгия Гахарии назначен советник премьера по международным вопросам Ираклий Чиковани.