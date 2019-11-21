Львов, Украина, 21 ноября 2019, 14:44 — REGNUM Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщил сам чиновник 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Садовый рассказал, что его хотят привлечь по делу о строительстве индустриального парка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подписала документ о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, который является владельцем небезызвестной газодобывающей компании Burisma.
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