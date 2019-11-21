Львов, Украина, , 14:44 — REGNUM Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщил сам чиновник 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Садовый рассказал, что его хотят привлечь по делу о строительстве индустриального парка.

«В 2015 году город Львов на открытом конкурсе привлек инвестора — компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 миллиона. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2105-го, 2016-го и дальше было блокирование со всех сторон…», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подписала документ о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, который является владельцем небезызвестной газодобывающей компании Burisma.

Читайте также: В ГПУ подписали документ о подозрении владельцу Burisma — экс-депутат Рады