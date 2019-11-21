Вильнюс, , 14:41 — REGNUM Парламент Литвы так и не пришёл к единому мнению о размере выплат так называемых «детских денег» — ежемесячных пособий всем гражданам до 18 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 21 ноября, Сейм Литвы в первом чтении поддержал проект повышения «детских денег» до 70 евро на одного ребёнка ежемесячно, однако не установлена ни дата, когда закон вступит в силу, ни окончательный размер — лидер правящей коалиции Рамунас Карбаускис по-прежнему настаивает на выплатах в 60 евро ежемесячно на одного ребёнка.

Голосование должно пройти ещё во второй раз. Сейчас ежемесячные выплаты составляют 50 евро в месяц. В начале 2019 года, накануне череды выборов в Литве — муниципальных, выборов депутатов Европарламента и президентских — литовские правящие заявляли, что пособия с 1 января 2020 года будут повышены вдвое — с 50 до 100 евро ежемесячно. Однако во всех выборах Союз крестьян и зелёных Литвы потерпел поражение. К концу года анонсированный размер стал постепенно снижаться и в итоге остановился на 70 или 60 евро ежемесячно, при этом с открытой датой.