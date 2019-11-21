Бишкек, , 14:40 — REGNUM В Киргизии нет официально признанных судом членов организованных преступных группировок. Об этом сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов, передает «Кабар».

Вместе с тем, высокопоставленный милицейский чиновник отметил, что МВД ведет учет лидеров и членов преступных группировок, а также ранее судимых лиц. По его словам, делается это «для оперативных целей».

«На сегодняшний день в МВД ведется учет лидеров и членов ОПГ. Эти цифры для внутреннего пользования. Никакие права наших граждан эти данные не ущемляют», — добавил Каниметов.

Также представитель правоохранительных органов республики подчеркнул, что в Киргизии есть свобода слова, которая позволяет любому желающему взять интервью у представителей криминального мира.