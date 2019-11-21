Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Правительство Грузии своей главной задачей ставит обеспечение развития экономики и создание рабочих мест, поэтому будет пресекать все попытки дестабилизации, которые тормозят осуществление этой задачи. Заявление такого содержания сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в ответ на проходящие в столице уже несколько дней акции протеста оппозиции. И нынешнее заседание правительства Грузии проходило на фоне митинга, участники которого пытались навесить замок на ворота администрации правительства.

«Мы неоднократно заявляли, что самым большим вызовом и целью нашей страны в ближайшие годы является экономический рост и рабочие места. А как только все то, что происходит в нашей политической и социальной жизни, приобретает характер дестабилизации и выходит на улицу, перерастает в незаконные действия, оказывает прямое влияние на такое важное измерение нашей жизни, каковым является экономическая жизнь и экономический рост», — заявил Гахария.

Премьер назвал безответственными действия оппозиционных политиков, устраивающих уличные митинги и акции, и предупредил их, что нынешняя власть как «ответственная политическая сила» сделает определенные шаги и даст соответствующий ответ на создаваемые оппозицией вызовы.

Напомним, что митинги в Тбилиси начались после того, как 14 ноября парламент Грузии не смог принять проект поправок в Конституцию, согласно которому парламентские выборы должны были состояться в 2020 году по новой пропорциональной системе. 18 ноября полиция и спецназ разогнали акцию протеста, участники которой заблокировали все входы в парламент висячими замками и не позволяли депутатам войти в здание и принять участие в парламентской деятельности. Оппозиционные лидеры после совещания заявили, что борьба не прекратится и они продолжат пикетирование всех госучреждений, пока не добьются поставленных целей. Одной из таких целей они рассматривают отставку правительства и проведение внеочередных выборов.