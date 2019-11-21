Дубай, ОАЭ, , 14:35 — REGNUM Контракт на создание демонстрационного образца французско-немецко-испанского истребителя шестого поколения будет подписан в январе 2020 года. В 2020 году ожидается и подписание контракта на создание двигателя для этого самолёта. Эту информацию на авиасалоне в Дубае сообщил генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье. Пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Проект по созданию истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System) был объявлен лидерами Франции и Германии два года назад. В 2019 году к проекту присоединилась Испания. Ведущими промышленными партнёрами по проекту являются французская компания Dassault и европейский концерн Airbus.

В настоящее время идут переговоры между французской компанией Safran и немецкой компанией MTU Aero Engines. Именно эти производители будут создавать двигатель для истребителя FCAS.

Ранее сообщалось, что будет разрабатываться как пилотируемая, так и беспилотная версия данного истребителя. Планируется, что истребитель сможет подняться в воздух уже в 2040 году.

Проект FCAS — это ещё один шаг к стратегической автономии Европейского союза. Франция и Германия выбрали разработку собственного европейского перспективного истребителя вместо закупки истребителей F-35 производства США.