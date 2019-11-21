Москва, , 14:35 — REGNUM Инцидент с сербским военным, которого якобы пытался завербовать российский дипломат, не отразится на отношениях Москвы и Белграда. Об этом заявил 21 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле пока не знают детали произошедшего, в ситуации ещё нужно разобраться. Однако отношения с Сербией особенные, братские и союзнические, на их характер ничто не повлияет, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент подкупа сербского офицера помощником военного атташе при посольстве России Георгий Клебаном. Президент Сербии Александр Вучич решил созвать по этому поводу экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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